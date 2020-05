Zahl der Infizierten sinkt auf 164 : Testzentrum zieht in die Homberger Glückauf-Halle

Duisburg Bereits am Wochenende soll die Verlagerung über die Bühne gehen. Ein mobiles Testzentrum steht vor dem Stadion aber noch für alle Verdachtsfälle vor dem Stadion zur Verfügung. Die Zahl der Corona-Toten steigt auf 46.

Das zentrale Sichtungs- und Probezentrum für Corona-Verdachtsfällte in Duisburg zieht ab Montag, 25. Mai, von der Schauinslandreisen-Arena in die Glückauf Halle, Dr.-Kolb-Straße 2, in Homberg, um. Das Zentrum ist dann montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Das teilte die Stadt Duisburg am Dienstag mit. Zukünftig wird es gemeinsam von der Stadt Duisburg und der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Nordrhein betrieben. Getestet werden Patientinnen und Patienten nach vorheriger Rücksprache mit ihrem zuständigen Hausarzt und erfolgter Überweisung. Ziel ist es dabei auch weiterhin, eine Verschleppung oder Infizierung mit Covid-19 in den Hausarztpraxen zu vermeiden, so die Stadt in einer Mitteilung. Damit das Zentrum auch pünktlich in der nächsten Woche öffnen kann, erfolgt der Umzug bereits vor dem Wochenende. Am kommenden Freitag, 22. Mai, wird daher am bisherigen Standort am Haupteingang der Schauinslandreisen-Arena nur noch eine mobile Einheit eingesetzt. Sie ist an diesem Tag von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Nach aktuellem Stand haben sich in Duisburg 1041 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der Corona-Toten stieg auf 46. Insgesamt 831 Infizierte sind wieder genesen, so dass es aktuell noch 164 Infizierte in der Stadt gibt. Zudem befinden sich derzeit 624 Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. In den Testzentren sowie bei den mobilen Tests wurden bisher insgesamt 10.864 Corona-Tests durchgeführt. Medizinisch untersucht wurden in den Sichtungszentren bisher 3101 Patienten.