Registrierung in der Bücherei entfällt : Corona: Lockerungen in der Stadtbibliothek

Corona: Lockerungen in der Stadtbibliothek

Registrierung in der Bücherei entfällt

In vielen Fällen geht es in der Bibliothek jetzt lockerer zu. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Duisburg Wie in vielen anderen Lebensbereichen auch, sind die Corona-Vorschriften für die Stadtbibliothek künftig nicht mehr ganz so streng. Dass auch weiterhin Abstand gehalten und eine Maske getragen werden muss, versteht sich wohl von selbst.

Die Nutzung der Stadtbibliothek wird aufgrund der Änderung der Coronaschutzverordnung etwas einfacher. Das teilte die Stadt am Donnerstag mit. Ab sofort müssen sich Kunden, die ausschließlich Medien abholen oder zurückgeben möchten, am Eingang nicht mehr registrieren. Auch die Rückgabe der Eintrittskarten für die ausgefallenen Veranstaltungen der Stadtbibliothek im März und April kann am jeweiligen Ausgabeort ohne Registrierung erfolgen.