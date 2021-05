Corona-Pandemie : Inzidenz fällt unter 100er-Marke

In Duisburg – hier ein Bild vom Impf- und Testzentrum im Theater am Marientor – sind die Zahlen der Covid-19-Infizierten weiter hoch. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Update Duisburg Die Sieben-Tage-Inzidenz in Duisburg ist auf 94,2 gesunken und damit unter den Grenzwert der Bundesnotbremse. Ab Pfingstsonntag sind Lockerungen denkbar.

Derzeit (Stand: 17. Mai, 20 Uhr) liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 94,2. Insgesamt haben sich in Duisburg 27.983 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. 640 sind verstorben. Sollte die Inzidenz für fünf Werktage unter 100 bleiben, verlieren die Regeln der Bundesnotbremse ihre Gültigkeit.

RKI meldet 1.047 Corona-Neuinfektionen in NRW - Zahlen sinken wieder

Nach Angaben der Stadt melden sich immer mehr Menschen, die ihren zweiten Impftermin mit Astrazeneca vorziehen möchten. Hintergrund seien die derzeitigen Diskussionen über eine Verkürzung der Fristen für die Zweitimpfungen. Nach aktuellem Erlass sei die Frist für die Zweitimpfung mit Astrazeneca jedoch weiterhin auf zwölf Wochen festgesetzt. Ein Vorziehen von bereits vereinbarten Terminen sei daher im Hinblick auf die nicht ausreichende Verfügbarkeit der Impfstoffe sowie fehlende freie Termine leider nicht möglich, so die Stadt.

Den höchsten Inzidenzwert aller sieben Stadtbezirke hatte in der vergangenen Kalenderwoche Meiderich/Beeck mit 153,8. Die Inzidenzen sind in allen Bezirken gesunken und haben sich weitgehend angeglichen. Positiver Ausreißer nach unten ist der Duisburger Süden mit 76,8. Die Inzidenz der Gesamtstadt lag in der 18. Kalenderwoche bei 127,0.