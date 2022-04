Bilanz für 2021 : Kunden der Commerzbank in Duisburg setzen auf Wertpapiere

Duisburg Die Geldanlage in Wertpapieren und der Boom bei Baufinanzierungen hat das Geschäftsjahr 2021 der Commerzbank-Niederlassung Duisburg zu einem guten Jahr werden lassen.

Wertpapiersparpläne wuchsen um 23,7 Prozent. „Unsere Kunden trauen sich zunehmend an das Thema Geldanlage heran“, berichtet Verena Severin, Niederlassungsleiterin für Privat- und Unternehmerkunden in Duisburg .

Die Commerzbank Duisburg schloss im vergangenen Jahr neue Baufinanzierungen in Höhe von rund 155 Millionen Euro ab. Beim Neubau oder auch bei Renovierungen setzten die Menschen verstärkt auf Nachhaltigkeit, so Verena Severin. Jeder vierte Neuabschluss betreffe mittlerweile eine „grüne Baufinanzierung“. Dabei gebe es dann einen Zinsrabatt für Energieeffizienz.

Persönliche Beratung spielt auch für die Commerzbank eine immer kleinere Bedeutung. So sind die ersten drei sogenannten „Beratungscenter“ gestartet, und zwar in Berlin, Quickborn bei Hamburg und Düsseldorf. Sie bieten telefonsche Beratung für insgesamt rund 800.000 Bankkunden. Bis Ende 2022 will die Commerzbank neun weitere solcher Standorte aufbauen. Allerdings: „Kunden mit komplexem Beratungsbedarf betreuen wir weiter regional und persönlich“, so Kai-Uwe Schmidt. Für Kunden, die digitale, schnelle und einfache Lösungen wünschten, baue die Bank ein Direktangebot auf. Rund 1100 Firmenkunden würden hierüber bereits betreut.