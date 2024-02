Clans gegen Hells Angels Unter Polizeischutz – Prozess um Schießerei in Duisburg beginnt

Es war der 4. Mai 2022: Auf dem Hamborner Altmarkt in Duisburg sollen sich gegen 20.30 Uhr insgesamt rund hundert Menschen aus beiden Lagern gegenübergestanden haben. Angeblich wurde lautstark gestritten. Dann ist die Situation eskaliert. Nach Angaben einer Sprecherin des Duisburger Landgerichts sollen die beiden Angeklagten bewaffnet gewesen sein und geschossen haben, einer neun Mal, der andere sieben Mal. Laut Anklage wurden dabei vier Menschen getroffen – in den Arm, ins Bein, ins Gesäß. Bei einem der Opfer ist es zu einem massiven Blutverlust gekommen. Der Mann musste sofort ins Krankenhaus gebracht und dort behandelt werden. Ein weiterer Schuss soll in ein Auto eingeschlagen sein.