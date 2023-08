Duisburg CityCom Glasfaser und schnelles Netz für die Einkaufsmeile

Duisburg · Das DVV-Tochterunternehmen DCC schließt rund 180 Gebäude ans Glasfasernetz an. Daher ist in nächster Zeit in der Innenstadt mit einigen Tiefbauarbeiten zu rechnen. Was der Anbieter seinen Kunden verspricht.

28.08.2023, 08:00 Uhr

Die Königstraße in einer Luftaufnahme. Foto: DVV/Daniel Tomczak

Die DCC Duisburg CityCom GmbH (DCC) als einer der eingenen Angaben nach „größten Glasfaseranbieter in Duisburg“ schließt jetzt auch die bekannte Duisburger Einkaufsmeile entlang der Königstraße an das eigene Glasfasernetz an. Durch die neu verlegten Leitungen könnten dann, beidseitig vom Hauptbahnhof bis zum Knüllermarkt, die Königstraße, Münzstraße und Kuhstraße versorgt werden. Auch Geschäfte, Dienstleister und Haushalte auf dem Sonnenwall können zukünftig vom Hochgeschwindigkeits-Internet profitieren, teilte das Unternehmen jetzt mit. Etwa 180 Gebäude rund um die Einkaufsmeile sollen „schon bald“ schnellstes Internet nutzen können, verspricht die DCC. Mehr als 24 Kilometer zusätzliche Glasfaserkabel werde die DCC dafür in der Duisburger Innenstadt verlegen. Die Genehmigungen für die Tiefbauarbeiten seien bereits beantragt. Die ersten Kundinnen und Kunden könnten „bereits zeitnah“ für die Nutzung freigeschaltet werden. „Wir punkten vor allem bei Businesskunden damit, dass wir Paketlösungen bieten, inklusive Housing und Hosting sowie IT-Dienstleistungen bereitstellen. Ein schnelleres und leistungsstärkeres Internetpaket gibt es so in Duisburg kein zweites Mal“, erklärt DCC-Geschäftsführer Stefan Soldat. Glasfaser-Ausbau in NRW geht endlich voran Verbraucher verunsichert Glasfaser-Ausbau in NRW geht endlich voran Bereits heute habe das eigene Glasfasernetz der DCC eine Länge von rund 200 Kilometern und werde stetig weiter ausgebaut. So verlege die DCC aktuell und bis ins Jahr 2024 mit der Wohnungsbaugesellschaft Gebag neue Leitungen, um 12.000 weitere Wohnungen in Duisburg ans Glasfasernetz anzuschließen. Internet mit Glasfasertechnologie inklusive TV und Telefonie gebe es bei der DCC für Privathaushalte ab monatlich 19,99 Euro, wobei der Hausanschluss ans Glasfasernetz im Rahmen eines Trassenausbaus kostenlos sei. Im Bereich Geschäftskunden seien Geschwindigkeiten bis zu 10.000 Mbit/s möglich – bei echter Symmetrie zwischen Download und Upload. Unternehmen kämen so in den Genuss schneller Datenraten und stabiler digitaler Geschäftsprozesse. Die DCC Duisburg CityCom ist ein kommunaler IT- und Telekommunikationsdienstleister, der für seine Kundinnen und Kunden Anschlüsse an das Highspeed-Breitbandnetz, schnellen Datentransfer, Speicherlösungen und die Vernetzung von Standorten realisiert. Dafür betreibt die DCC ein eigenes Glasfaser-Breitbandnetz sowie mehrere zertifizierte Hochverfügbarkeits-Rechenzentren. Die DCC, für die mehr als 180 Beschäftigte tätig sind, ist Teil der Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft (DVV). Zum DVV-Konzern mit rund 4150 Beschäftigten gehören beispielsweise auch die Stadtwerke Duisburg oder der Zoo Duisburg sowie über 30 weitere Gesellschaften aus den Bereichen Versorgung, Mobilität und Services. Mietern droht Glasfaser-Aufschlag Ein „Recht auf schnelles Internet“ kommt Mietern droht Glasfaser-Aufschlag Interessierte Privathaushalte und Geschäftsleute können sich unter www.duisburgcity.com informieren, ob ihre Adresse bereits mit einem Glasfaseranschluss versorgt werden kann und sich ihren Highspeed-Internetanschluss sichern. Dort finden sich auch Ansprechpartner, die von Montag bis Freitag erreichbar sind: Für Privathaushalte unter 0203 604-2001 (8 bis 20 Uhr) oder per Mail unter service@duisburgcity.com sowie für Geschäftsleute unter 0203/604-3222 (8 bis 16 Uhr) oder unter kundenservice@duisburgcity.com per E-Mail.

(mtm)