Circus feiert 30. Geburtstag : Flic Flac ist zurück in Duisburg

Duisburg Der Circus feiert Geburtstag und kommt auf seiner Jubiläumstour nach Duisburg. Wir verraten, was Sie über die neue Wintershow wissen müssen.

Seit Jahren gastiert der Circus Flic Flac regelmäßig in Duisburg. Auch in diesem Jahr lädt er zu seiner neuen Wintershow „Punxxx – 30 Jahre nicht irgendein Circus“ ein. Wir beantworten vor dem Start der Show am kommenden Freitag die wichtigsten Fragen. Was ist das besondere an der diesjährigen Show? Der Circus Flic Flac geht in diesem Jahr auf Jubiläumstour. 1989 gegründet, feiert er nun 30-jähriges Bestehen. Die Show möchte zurückkehren zu den Anfangszeiten. „Somit wird auch an die Punks und die erste Show ‚Nicht irgendein Circus‘ erinnert“, erklärt Pressesprecherin Melissa Goll. Doch die Zuschauer sollten sich auch auf einige Neuheiten gefasst machen. Wie lange dauert der Aufbau? Seit Dienstag sind 40 Arbeiter mit dem Aufbau der Zelte auf dem Gelände des Landschaftsparks beschäftigt. Zuvor wurden bereits die Rundbögen aufgestellt und die Anker geschlagen. Insgesamt 48 Stunden soll es dauern bis alles steht. Das Hauptzelt hat einen Durchmesser von 42 Metern, ist 21 Meter hoch und bietet Platz für etwa 1450 Stühle. Wie viele Personen sind an der Tour beteiligt? Während der Tournee sind insgesamt etwa 100 Leute an den Shows von Flic Flac beteiligt. Neben den 40 Arbeitern, die den Aufbau ermöglichen, kommen Vertriebsleute und Büroarbeiter hinzu. Den für das Publikum wichtigsten Part übernehmen natürlich die rund 35 Artisten, die aus 13 verschiedenen Nationen stammen.

Was bietet das neue Programm „Punxxx – 30 Jahre nicht irgendein Circus“? „Klassiker wie die Motorradkugel dürfen bei der Jubiläumstour nicht fehlen“, sagt Melissa Goll. In der stählernen Kugel dreht in diesem Jahr neben sieben Männern auch erstmals eine Frau ihre Runden. Besonders freut sich Goll auch über den Auftritt der chinesischen Reifenspringer der China National Acrobatic Group. Die zehn Artisten wurden bereits beim Circus-Festival in Monte Carlo mit Gold ausgezeichnet und werden unter anderem durch vier Meter hohe, rotierende Reifen mit einem Durchmesser von 60 Zentimetern springen. Überraschen werde das Programm außerdem mit vielen neuen Effekten wie zum Beispiel Pyrotechnik. Melissa Goll sagt: „Der Circus Flic Flac ist anders als normale Shows.“ Es gebe keine Umbaupausen und man könne jedes Mal etwas neues bestaunen, das man vorher so noch nicht gesehen habe, versichert die Pressesprecherin.



Wie lange gastiert der Circus in Duisburg? Vom 10. bis zum 26. Januar bleibt der Circus Flic Flac in Duisburg, bevor die Reise weiter nach Würzburg geht. Von Dienstag bis Samstag findet täglich um 20 Uhr eine Show statt. Freitags und samstags zusätzlich noch eine um 16 Uhr. Sonntags beginnen die Vorstellungen jeweils um 15 und 19 Uhr. Montags ist Spielpause.



Was kostet der Eintritt? Für die Premiere am Freitag um 20 Uhr gibt es keine Karten mehr. Auch das kommende Wochenende ist schon gut gebucht, doch es gibt für alle Shows noch Karten. Diese gibt es ab 24 Euro entweder online unter www.flicflac.de, telefonisch unter der Rufnummer 0800 06060611 oder ab Freitag, 14 Uhr, an der Kasse direkt am Zirkuszelt zu kaufen.