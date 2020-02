Bilanz des Zivilschutz-Hubschraubers in Duisburg : „Christoph 9“ fliegt mehr als 1000 Einsätze im Jahr

In den startbereiten Rettungshubschrauber „Christoph 9“ klettert ein Rettungssanitäter. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Duisburg Der orangefarbene Hubschauber des Duisburger Luftrettungszentrums versorgte 2019 mehr als 800 Menschen in Not. Die Crew hat seit einigen Monaten auch Blutkonserven als Bord – als erste in ganz Deutschland.

Wie viel „Christoph 9“ zu tun hat, wird klar, da sind die aktuellen Einsatzahlen noch gar nicht verkündet. Gegen 11.30 Uhr erreicht ein Notruf am Dienstagmorgen das Luftrettungszentrum am BG Klinikum in Duisburg. Innerhalb von zwei Minuten hebt der Hubschrauber ab. Es gibt einen Notfall in Mönchengladbach. Eine Person hat plötzlich das Bewusstsein verloren.

Es ist ein Einsatz, wie er im vergangenen Jahr insgesamt 1047 Mal vorkam. So oft musste die Crew des orangefarbenen Helikopters „Christoph 9“ 2019 zur Luftrettung und dem Katastrophen- und Zivilschutz ausrücken. Das hat der Präsident des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BKK), Christoph Unger, am Dienstag in Duisburg bekannt gegeben. „Christoph 9 liegt damit nach Einsatzzahlen auf Platz 9 unserer zwölf Luftrettungszentren in Deutschland“, sagte Unger. Insgesamt flogen die zwölf Hubschrauber des BKK deutschlandweit zu mehr als 15.000 Einsätze.

Von den 1047 Flügen in Duisburg waren 507 Versorgungs- und 308 Transporteinsätze. 226 Mal wurde „Christoph 9“ mitten im Einsatz wieder zurückbeordert – etwa, weil der Notfall auch anderweitig gelöst werden konnte. Das Team am BG Klinikum ist zuständig für Duisburg, das Ruhrgebiet, den Niederrhein und das Bergische Land. Innerhalb von wenigen Minuten kann „Christoph 9“ jeden Ort in einem Umkreis von 50 Kilometern anfliegen. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 308 Patienten transportiert. Hubschrauber „Christoph 9“ war 2019 mehr als 310 Stunden unterwegs. Das sind fast 13 Tagen Dauereinsatz. Dabei legte er eine Strecke von rund 46.000 Kilometern zurück, was etwa einer Erdumrundung entspricht. Die meisten Einsätze gab es 2019 in Hamburg (1704), die wenigsten in Siblin (945) in Schleswig-Holstein.

Eine Besonderheit in Duisburg: Seit April 2019 fliegt „Christoph 9“ als erster Hubschrauber in Deutschland mit Blutkonserven mit an Bord, um Verletzte direkt versorgen zu können. „Wir haben im europäischen Ausland gute Erfahrungen damit sehen können“, sagt Notfallmediziner Marco Brade. Bei jedem Einsatz befinden sich zwei gekühlte Blutkonserven mit der Blutgruppe Null negativ an Bord. Die so genannte Präklinische Bluttransfusion wurde bislang achtmal gebraucht. Mittlerweile haben andere Rettungseinrichtungen das Konzept übernommen.

Hubschrauberpilot Jörg Sparbrodt überprüft die Anzeigeninstrumente. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Das Duisburger Luftrettungszentrum wurde 1975 eröffnet. „Christoph 9“ ist seitdem zu mehr als 40.000 Einsätzen geflogen, um Menschen in Not zu helfen. Zur Crew gehören zehn Piloten, zwölf Rettungsassistenten und dreizehn Notärzte. Das Team nimmt jeden Morgen um sieben Uhr die Arbeit auf, die letzte Schicht endet mit dem Sonnenuntergang.