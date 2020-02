Kostenpflichtiger Inhalt: Zivilschutz-Hubschrauber in Duisburg : „Christoph 9“ fliegt mehr als 1000 Einsätze im Jahr

In den startbereiten Rettungshubschrauber „Christoph 9“ klettert ein Rettungssanitäter. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Duisburg Der orangefarbene Hubschauber des Duisburger Luftrettungszentrums versorgte 2019 mehr als 800 Menschen in Not. Die Crew fliegt bis an die niederländische Grenze und hat seit einigen Monaten auch Blutkonserven als Bord – als erste in ganz Deutschland.