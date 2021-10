16. Internatinationales Düsseldorfer Orgelfestival : Unverschämte Souveränität – klanglich gelang alles

Duisburg Auch das diesjährige, 16. Internationale Düsseldorfer Orgelfestival (IDO) gab jetzt wieder ein Außenkonzert in der Duisburger Salvatorkirche. Es spielten Christian Schmitt (Orgel) und Gábor Tarkövi (Trompete).

Auch das diesjährige, 16. Internationale Düsseldorfer Orgelfestival (IDO) gab jetzt wieder ein Außenkonzert in der Duisburger Salvatorkirche. Es spielten Christian Schmitt (Orgel) und Gábor Tarkövi (Trompete). Der auch in unserer Stadt bereits bekannte Star-Organist Christian Schmitt hatte Gábor Tarkövi mitgebracht, von 2004 bis 2019 Solotrompeter der Berliner Philharmoniker und seit 2018 Professor für Trompete an der Universität der Künste in Berlin.