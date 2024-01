Christian Brückner liest Ernest Heimgway „Der alte Mann und das Meer“ – wie Santiago mit den Haien kämpft

Das neue Jahr 2024 ist ein Hemingway-Jahr, denn geboren wurde Ernest Hemingway (1899-1961) vor 125 Jahren und 1954 - also vor 70 Jahren - erhielt er den Nobelpreis für Literatur. Jetzt war wieder einmal der inzwischen 80-jährige Meister-Sprecher Christian Brückner zu Gast beim Verein für Literatur in der Zentralbibliothek und las den größten Teil des späten und beliebten Kurzromans „Der alte Mann und das Meer" (“The Old Man and the Sea", 1952), das ist ein Meisterwerk eines der einflussreichsten (amerikanischen) Schriftsteller des vergangenen Jahrhunderts. Es wurde 1953 mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet und auch in der Begründung für die Verleihung des Nobelpreises besonders erwähnt.