Jazz-Legende wird 90 : Chris Barbers größter Fan kommt aus Duisburg

Der britische Posaunist, Sänger und Jazz-Bandleader Chris Barber feiert am 17. April seinen 90. Geburtstag. Foto: dpa/Horst Ossinger

Duisburg Am 17. April wird die letzte lebende Legende des traditionellen Jazz 90 Jahre alt. Zu Duisburg und dem Jazzpromoter Bernd Albani hat der britische Posaunist und Bandleader eine besondere Verbindung.

Er ist die letzte lebende Legende des traditionellen Jazz’. Seit mehr als sechs Jahrzehnten spielen er und seine Band jeweils zum Abschluss von Tausenden Konzerten ein Stück, das für die schönen Seiten des Daseins steht: „Ice Cream.“ Die Rede ist von Chris Barber, der wie kein zweiter die Menschen mit Jazzklängen, die swingend ins Ohr gehen, erfreut hat. Am 17. April 1930 wurde er in Welwyn Garden City (England) geboren. Zu gern hätte ihm sein wohl größter Fan persönlich zum 90. Geburtstag gratuliert. Doch nach einem Sturz im August des vergangenen Jahres hat sich Barber ganz zurückziehen müssen. Und so muss sich Bernd Albani, Duisburgs bekannter Jazz-Promoter, mit Glückwünschen aus der Ferne behelfen, zumal Reisen nach Großbritannien derzeit kaum möglich sind.

Es ist wohl berechtigt, Bernd Albani als Barbers größten Fan zu bezeichnen. 1957 hatte der damals 18-Jährige zum ersten Mal ein Konzert mit Chris Barber und seiner Band erlebt. Dieses Konzert wurde für Albani zu einer Art musikalischem Urerlebnis. Immer wieder reiste Albani zu Barber-Konzerten; für so manche Auslandsreise war ein einziges Barber-Konzert der Anlass, ins Flugzeug zu steigen. Albani als gelernter Kaufmann hat Buch geführt: 178 Barber-Konzerte hat er insgesamt im Laufe der Jahre besucht.

Bernd Albani ist Chris Barbers größter Fan. Foto: Peggy Mendel (peg)/Mendel, Peggy (peg)

Und in Duisburg und in der Region weiß man, dass Albani nicht nur Konzertgänger ist, sondern auch Konzertveranstalter. Das fing mit der Feier zum 100-jährigen Bestehen des Büro-Einrichtungshauses Dietrich & Hermann im Jahr 1988 an. Albani als Geschäftsführer organisierte zur Feier des Tages ein Jazz-Konzert, von dem man sprechen sollte. Als Gast konnte für ihn nur Chris Barber in Frage kommen, obwohl dessen Gage, wie Albani heute gesteht, eigentlich das Budget für die Firmenjubiläumsfeier bei weitem überschritt. Wie dem auch sei, das Barber-Konzert, das als einmaliges anlassbezogenes Ereignis gedacht war, hatte Folgen. Im Jahr darauf startete Albani seine zweite Karriere als Jazz-Promoter. 30 Jahre lang organisierte Bernd Albani in Duisburg hochkarätige Jazzkonzerte. Das letzte seiner JazzLive-Reihe fand im Janaur 2019 im vollbesetzten Theater der Stadt Duisburg mit einem Gastspiel des Pasadena-Roof-Orchesters statt.

Sein allerletztes Konzert als Jazz-Promoter hätte Bernd Albani gerne mit Chris Barber zelebriert, doch lässt dessen gesundheitlicher Zustand das nicht mehr zu. Immerhin kann Albani auf zehn Barber-Konzerte zurückblicken, die er als Jazz-Promoter organisiert hat. In besonderer Erinnerung dürfte dabei das letzte Barber-Konzert in Duisburg am 2. März 2016 im Stadttheater gewesen sein. Damals gastierte Barber mit seiner Band zusammen mit den Duisburger Philharmonikern unter Leitung von Giordano Bellincampi. Das Publikum im ausverkauften Stadttheater war schlichtweg begeistert. Heute weiß man, dass dieser Auftritt Barbers der vermutlich letzte gewesen ist, der noch dem hohen Standard gerecht werden konnte, den man mit der britischen Jazz-Legende jahrzehntelang verbinden konnte.