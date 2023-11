Lagerhallen und Büros Chinesische Firma mietet ganzen Unternehmerpark in Duisburg

Yixinou International Freight vermittelt zwischen den Logistikunternehmen am Duisburger Hafen und dem Handel in der Region. Bislang hat das Unternehmen eine Niederlassung in der Innenstadt. Yixinou International Freight betreibt den YXE International Container Train, der Duisburg mit der Stadt Yiwu in der Provinz Zhejiang verbindet. Über den Mietpreis im Objekt in Homberg wurde nicht informiert.