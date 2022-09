Dreitägiges Event in Duisburg : Buntes, gemeinsames Chinafest statt „fröhlicher Wettbewerb“

Duisburg Eine 40-jährige Partnerschaft mit Wuhan, die Neue Seidenstraße und vielfältige Beziehungen verbinden Duisburg und China. Das Chinafest, das am Freitagabend auf dem König-Heinrich-Platz eröffnet wurde, soll dies unterstreichen.

Die drei Städte Köln , Düsseldorf und Duisburg messen sich normalerweise in einem „fröhlichen Wettbewerb“, wie es Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link bei der Eröffnung ausdrückte. Beim Chinafest sei das anders: „Die drei Städte arbeiten hier gemeinsam an einem Fest – das gibt es in dieser Form sonst nirgendwo“, sagte Link.

Er erinnerte daran, dass sein Vor-Vorgänger Josef Krings vor 40 Jahren die erste Partnerschaft einer deutschen Stadt mit einer Metropole wie Wuhan in China initiierte. Ein sichtbares Zeichen für die Freundschaft mit der Stadt in Fernost sei der Chinesische Garten im Duisburger Zoo, der gerade erst mit Hilfe von chinesischem Knowhow saniert wurde.

In seinen Begrüßungsworten gestand Generalkonsul DU Chuongo, er spreche noch nicht allzu gut Deutsch. Sein „Hallo, Duisburg!“ kam ihm gleichwohl flüssig über die Lippen. Einem Rundgang über das Gelände am König-Heinrich-Platz schlossen sich auch der China-Beauftragte der Stadt, Johannes Grünhage, und Christoph Späh, Geschäftsführer von Duisburg Kontor, an. Auch der Kölner Beigeordnete Andree Haack, der zuvor Wirtschaftsdezernent in Duisburg war und hier lebt, war mit von der Partie.