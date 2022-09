Kulturevent der NRW-Städte : China-Fest startet am Freitag auf dem König-Heinrich-Platz

2018 fand das Fest in Düsseldorf statt. In diesem Jahr ist nun Duisburg an der Reihe. Foto: Anne Orthen (ort)

Duisburg In dieser Woche beginnt in Duisburg das China-Fest. Neben dem chinesischen Generalkonsul werden auch die Oberbürgermeister aus Köln und Düsseldorf sprechen. Der Termin ist nicht unumstritten. Eine Übersicht über das, was die Besucher erwartet.

Am Freitag beginnt in Duisburg das China-Fest, das die Stadt zusammen mit Köln und Düsseldorf organisiert. Der Duisburger Oberbürgermeister Sören Link, sein Düsseldorfer Amtskollege Stephan Keller, der Kölner Bürgermeister Ralf Heinen sowie der chinesische Generalkonsul Du Chuongo eröffnen um 18.30 Uhr das dreitägige Fest auf dem König-Heinrich-Platz.

Das Chinafest ist ein Kulturevent, das im jährlichen Wechsel entweder in Düsseldorf, Köln oder Duisburg stattfindet. Nachdem auch diese Veranstaltung durch die Pandemie in den beiden letzten Jahren ausfallen musste und Duisburg bereits 2020 Ausrichter gewesen wäre, findet es in diesem Jahr vom 9. bis 11. September statt. Kostenpflichtiger Inhalt Zuletzt gab es auch kritische Stimmen, weil der Termin mitten in die verschärften Spannungen zwischen China und dem Westen fällt. Zudem wird der Stadt nachgesagt, einen zu unkritischen Umgang mit der Volksrepublik zu pflegen. Auch die Städtepartnerschaft mit der chinesischen Metropole Wuhan jährt sich in diesem Jahr zum 40. Mal.

Eingerahmt wird die offizielle Eröffnung von musikalischen Darbietungen eines Ensembles aus chinesischen Musikern Auf dem König-Heinrich-Platz wird es inmitten eines Ensembles aus roten Pagoden und Zelten ein umfangreiches Programm aus traditioneller chinesischer Kultur, Kunst, Musik, Tanz, Akrobatik und Sport geben. Einige Programmteile sind Mitmach-Angebote für die Besucher. Sponsoren des Fests sind der Duisburger Hafen und CRCT Europe, ein Tochterunternehmen des staatlichen chinesischen Eisenbahnunternehmens China Railway.

Zur Eröffnung geladen sind nicht nur die Ehrengäste, sondern auch die Duisburger Bürger. Das China-Fest soll laut dem Veranstalter Duisburg Kontor auch dem kulturellen Austausch zwischen Deutschland und China dienen sowie die Städtepartnerschaft mit Wuhan und die wirtschaftliche Zusammenarbeit in den Mittelpunkt stellen.

(atrie)