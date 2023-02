Staatsanwaltschaft Duisburg ermittelt Chefarzt fälschte Abrechnungen und ließ Aufklärungsgespräche entfallen

In dem genannten Zusammenhang führte eine Ermittlungskommission des Kriminalkommissariats 11 der Polizei Oberhausen zusammen mit der Staatsanwaltschaft Duisburg Durchsuchungen an mehreren Orten zur Sicherstellung von Beweismitteln durch. Die Auswertung samt der Bezifferung des verursachten Gesamtschadens erfolgt derzeit durch die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler und dauert weiter an.