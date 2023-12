Charity-Event in Duisburg Promi-Alarm in „Bernie‘s Alm“ mit Tom Barcal und Frank Fussbroich

Initiator Bernie Kuhnt ist diese Art von Unterstützung ein Herzensanliegen: „Wir alle können zu jedem Zeitpunkt unerwartet in eine Lebenssituation geraten, in der wir Hilfe benötigen. Deshalb ist es wichtig, die hiesigen Hilfsorganisationen mit Spenden zu unterstützen und Aufmerksamkeit zu schaffen.“ Unterstützung bekommt der beliebte Glühwein-Wirt von Duisburg Kontor. Die städtische Tochtergesellschaft ist Veranstalter des Weihnachtsmarkts. Sprecher Alexander Klomparend ist überzeugt von der inzwischen traditionellen Aktion in Bernie´s Alm: „Bernie Kuhnt stellt diese Aktion schon zum wiederholten auf die Beine und schafft damit Aufmerksamkeit und Spenden für Menschen in Not“, betont er.