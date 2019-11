Mit leichten Anpassungen : Duisburger Groko wird dem Doppelhaushalt zustimmen

Der Doppelhaushalt ist über eine Milliarde Euro schwer. Der Doppelhaushalt ist über eine Milliarde Euro schwer. Foto: pixabay.com

Duisburg In der kommenden Ratssitzung wird über den Doppelhaushalt 2020/2021 abgestimmt. Die Duisburger Groko hat ihre Zustimmung signalisiert, wünscht sich aber einige kostspielige Änderungen.

Ganze eineinhalb Stunden musste sich Duisburgs Kämmerer Martin Murrack den Fragen und Anmerkungen der CDU-Fraktion zum Haushalt stellen. Das sagte der Fraktionsvorsitzende der christdemokratischen Ratsfraktion Rainer Enzweiler am Mittwoch. Doch am Ende der Klausur war dann alles gut. Wie die Ratsleute der SPD entschieden sich auch die Vertreter der Duisburger CDU schließlich einstimmig dazu, den Haushaltsplänen des Kämmerers zuzustimmen – mit kleinen Änderungen. Damit ist die politische Mehrheit für den milliardenschweren Doppelhaushalt 2020/2021 gesichert. Die entscheidende Ratssitzung am 25. November kann also kommen.

Wie berichtet hatten Kämmerer Martin Murrack und Oberbürgermeister Sören Link einmal mehr einen ausgeglichenen Haushalt vorgelegt. Und das obwohl Duisburg nur noch im nächsten Jahr mit der vergleichsweise geringen Summe von zehn Millionen Euro aus dem Haushaltssicherungspakt gefördert wird. Für das Jahr 2020 stellte Murrack sogar ein Haushaltplus in Höhe von 1,5 Millionen Euro in Aussicht. 2020 soll das Plus noch bei 600.000 Euro liegen.

Info Grund- und Gewerbesteuer im Fokus Entwicklung Nach Ansicht von SPD und CDU sind die hohen Grund- und Gewerbesteuersätze in Duisburg schlecht für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt. Durch eine Senkung der Sätze könnte die Kommune nicht nur für Unternehmen, sondern auch für Privatpersonen wieder interessanter werden. Ziel müsse es sein, so CDU-Chef Rainer

Enzweiler, mittelfristig höhere Gewerbesteuereinnahmen zu generieren. Gesprächsbereitschaft Für den nun zu beschließenden Doppelhaushalt will Kämmerer Martin Murrack auch vor dem Hintergrund der jüngsten Steuerschätzung noch auf eine Absenkung der Steuersätze verzichten. Was die nachfolgenden Haushalte angeht, habe Murrack aber Gesprächsbereitschaft signalisiert, so Enzweiler.

Da die Groko selbst großen Anteil an den Haushaltsergebnissen der vergangenen Jahre hatte, war entschiedener Widerstand gegen den Haushalt auch nicht zu erwarten gewesen. So fanden dann auch sowohl CDU-Fraktionschef Rainer Enzweiler als auch sein Pendant bei der SPD, Bruno Sagurna, lobende Worte für die Sparanstrengungen. „Dem Kämmerer ist es gelungen, trotz schwierigen finanziellen Vorzeichen wieder einen Haushalt mit einer schwarzen Null auf die Beine zu stellen. Man kann angesichts der Überschüsse sogar von einer satten schwarzen Null sprechen. Das ist ein tolles Ergebnis“, sagte Enzweiler. Auf der anderen Seite seien die Sparanstrengungen aber auch alternativlos. „Dadurch, dass wir die Kassenkredite in den vergangenen Jahren um 600 Millionen Euro reduzieren konnten, haben wir uns bei der Bezirksregierung Vertrauen erarbeitet. Das hilft uns als Stadt in der Haushaltssicherung, ein Stück Selbstbestimmung zurückzuerlangen.“

Auch wenn SPD und CDU dem Haushalt in weiten Teilen zustimmen, wollen sie doch einige Änderungsanträge durchsetzen. So will die SPD Duisburger mit mittleren und geringen Einkommensklassen bei den Beiträgen für den offenen Ganztag entlasten. Außerdem will sie 50.000 Euro mehr für Frauenhäuser in den Haushalt einstellen lassen. Darüber hinaus fordert die SPD, dass Bibliotheksausweise für alle Schüler in Duisburg kostenlos werden. Bisher galt das nur für Kinder bis einschließlich zwölf Jahren. Auch die Gebühren für Lehrerparkplätze will die SPD mit Haushaltsmitteln abschaffen.

Die CDU auf der anderen Seite will das neu geschaffene Wirtschaftsdezernat mit einem eigenen Haushalt in Höhe von rund 300.000 Euro ausstatten. Außerdem fordert sie, die städtische Obdachlosenhilfe um 25.000 Euro aufzustocken, die der Kirchengemeinde St. Peter in Marxloh für ihre Sozialarbeit zugute kommen sollen.

Eine weitere kostspielige Forderung, für die beide Parteien einen gemeinsamen Antrag einbringen, ist die, die Mittel für die Kitabetreuung in den kommenden beiden Haushaltsjahren „signifikant“ zu erhöhen. Ziel sei, so Enzweiler, die Einstellung von rund 80 neuen Betreuungskräften, um die Einrichtungen in der Stadt zu entlasten. Darüber hinaus soll mehr Geld für die Grünpflege beziehungsweise das Duisburger Jugendparlament eingeplant werden.