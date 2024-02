Resolutionen im Stadtrat Duisburg Unterstützung für Belegschaft von Venator und Sana-Klinikum

Eine weitere Resolution befasst sich mit den aktuellen Veränderungen in der Kliniklandschaft. „Wir setzen uns bei den sich abzeichnenden Veränderungen in der Kliniklandschaft für eine weiterhin qualitativ hohe, gut erreichbare und bedarfsorientierte medizinische Versorgung der Duisburger Bevölkerung ein“, erklärt die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Demming-Rosenberg. „Die bestehenden Mitbestimmungsmöglichkeiten und die Tarifbindung bei den Beschäftigten des Sana-Klinikums in Duisburg-Wedau müssen im Sinne der Beschäftigten erhalten bleiben“, so die Sozialdemokraten.