CDU Duisburg stellt Plan für mehr Sicherheit auf Bessere Beleuchtung, mehr Sicherheit in Bus und Bahn, Prävention für Jugendliche

Das Ergebnis der jüngsten Bügerbefragung in Duisburg zeige, „dass den Menschen in unserer Stadt das Thema Sicherheit mit am wichtigsten ist und die Bürgerinnen und Bürger offenbar noch großen Verbesserungsbedarf in unserer Stadt sehen“ so der der Leiter des CDU-Themenforums Sicherheit und Walsumer CDU-Fraktionschef, Björn Pollmer.