Kreisparteitag im Steinhof abgesagt : CDU-Kreisparteichef Thomas Mahlberg hört auf, Petra Vogt soll Nachfolgerin werden

Duisburg Nach 22 Jahren ist Schluss: Duisburgs CDU-Kreisparteichef Thomas Mahlberg (56) wird sein Amt aufgeben und sich künftig auf seine Rolle als Fraktionsvorsitzender seiner Partei im Rat der Stadt konzentrieren.

Seine Nachfolgerin soll die Landtagsabgeordnete und stellvertretende Fraktionsvorsitzende im NRW-Landtag, Petra Vogt (52), werden. Eigentlich sollte der Wechsel an der Parteispitze auf dem CDU-Kreisparteitag am Freitagabend im Steinhof in Huckingen besiegelt werden. Dort war Mahlberg bei einem Parteitag mit 100 Prozent der Stimmen gewählt worden.