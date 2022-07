Polizeieinsätze in Duisburg-Walsum : CDU fordert scharfe Kontrollen im Allwetterbad

Duisburg Pöbeleien, Körperverletzungen, sexuelle Belästigungen – was im Allwetterbad Walsum häufiger passiert, hat jetzt auch die CDU auf den Plan gerufen. Die Polizeieinsätze im Schwimmbad müsse Konsequenzen haben: Alkoholverbot, Taschen- und Ausweiskontrollen und Security-Einsatz.

Im Allwetterbad Walsum hat es in diesem Jahr wie berichtet bereits neun Polizeieinsätze gegeben – mehr als in keinem anderen Bad in Duisburg. Auch in den letzten Tagen und Wochen mussten Einsatzkräfte ausrücken und nach Prügeleien und sexuellen Belästigungen ermitteln. Auch ein Politiker kritisiert nun die teils desolaten Zustände.