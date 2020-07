Nach Tötungsdelikt in Duisburg : CDU fordert Videoüberwachung im Kantpark

Nach Tötungsdelikt in Duisburg

Spurensuche am vergangenen Freitag nach dem Tötungsdelikt im Kantpark. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Am Pollmanneck in Marxloh hat die Polizei gute Erfahrungen mit der Videoüberwachung gemacht, die die CDU jetzt auch für den Kantpark fordert. Die Kritik von Fraktionschef Rainer Enzweiler: Die Stadt habe die kriminelle Situation dort nicht im Griff.

Der Vorfall am Freitagabend, bei dem wie berichtet ein 23-jähriger Mann bei einer Messerstecherei im Kantpark ums Leben kam, hat jetzt die Duisburger CDU auf den Plan gerufen. Der zentral in der Duisburger City gelegene Kant-Park sei seit vielen Jahren als Treffpunkt der Trinker- und Drogen-Szene bekannt, so die CDU.