Was die CDU im Schulausschuss wissen will : Duisburg soll Mittel aus dem Digitalpakt abfordern

Duisburg Wie steht es um die digitale Ausstattung an Duisburgs Schulen? Schließlich gibt es ein Förderprogramm der Bundesregierung, was den Kommunen zugute kommen soll. Die CDU-Ratsfraktion stellt daher für die nächste Sitzung des Schulausschusses eine entsprechende Anfrage.

Die Christdemokraten wollen von der Verwaltung wissen, welche Anträge und in welcher Höhe aus Duisburg bereits gestellt wurden, um Mittel aus dem Digitalpakt zu erhalten und ob bereits erste Projekte aus dem DigitalPakt in Duisburg umgesetzt wurden. Darüber hinaus stellt sich nach Auffassung der CDU die Frage nach einem Gesamtkonzept, damit Duisburger Schüler kurz- und mittelfristig vom Digitalpakt profitieren können. Auch der Ausschuss für Personal, Verwaltung und Digitalisierung solle sich in seiner Sitzung am 1. September damit befassen, so die CDU.

„Es ist kein Geheimnis, dass es an vielen Duisburger Schulen bei der digitalen Infrastruktur noch mangelt“, sagt Peter Ibe, schulpolitischer Sprecher der CDU-Ratsfraktion. Duisburg müsse sich daher professionell um diese Förderung bemühen, damit Kinder nicht zu Bildungsverlierern in einer digitalen Welt werden. „Nicht zuletzt die Schulschließungen in der Corona-Krise haben gezeigt, wie wichtig digitale Lösungen beispielsweise in Form von Online-Unterricht in Zukunft werden. Dies stellt die Schulen auch in Duisburg vor große Herausforderungen, hinsichtlich ihrer Ausstattung von Hard- und Software“, so Ibe.