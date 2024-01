Forderungen der CDU für Duisburg „Alkoholverbotszone rund um sensible Orte in der Innenstadt“

In anderen deutschen Städten wie Cottbus, Bremen und Krefeld gibt es derartige Verbotszonen. Nun also will die CDU in Duisburg noch einmal einen entsprechenden Versuch unternehmen. „Es bedarf ganz konkret einer Alkoholverbotszone rund um sensible Orte in der Innenstadt. Hierfür muss die Stadt Duisburg eine rechtssicherere Konzeption erarbeiten, ähnlich wie sie bereits in der Nachbarstadt Krefeld existiert“, so Brotzki.