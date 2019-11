Duisburg : Rat segnet den Milliardenhaushalt ab

CDU erwägt 2022 eine Senkung von Grund- und Gewerbesteuer. Die „schwarze Null“ stößt auf Kritik der Opposition.

CDU und SPD hielten sich mit Kritik am Finanzplan wie erwartet zurück. SPD-Chef Bruno Sagurna betonte gar, dass es in seiner rund 20-jährigen Ratstätigkeit noch „nie einen so guten und ausgeglichenen Haushalt“ gegeben habe. Er lobte Stadtspitze und Kämmerer für die gute Arbeit und verwies auf die Änderungsanträge der SPD, die neben mehr Geld für die Duisburger Frauenhäuser unter anderem die Einführung von kostenlosen Bibliotheksausweisen für alle Duisburger Schüler vorsehen. Die SPD wie auch die CDU-Änderungsanträge zum Haushalt sollen übrigens durch eine Anhebung der Vergnügungssteuer auf Automatenglücksspiel finanziert werden. Zum Ende der Rede des SPD-Fraktionschefs gab es dann doch noch einmal Kritik. Und zwar an finanziellen Aufgaben, die Bund und Länder an die Kommunen stellen. „Wenig hilfreich ist es, dass die Landesregierung ihr Versprechen nicht einhält und die Kommunen bei den Flüchtlingskosten nicht unterstützt beziehungsweise Pauschalen des Bundes nicht ausreichend weiterleitet“, sagte Sagurna.