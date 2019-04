Marode Brücke : CDU begrüßt Cölve-Einigung

Duisburg Die CDU rechnet fest damit, dass die Behelfsbrücke 2020 steht.

(RP) Hocherfreut zeigt sich die CDU-Ratsfraktion über den Durchbruch beim Thema Nummer eins im Duisburger Westen, bei der Cölve-Brücke. Die zentrale Verbindung zwischen dem Bezirk Rheinhausen und der Stadt Moers sollen ab 2020 wieder täglich tausende Verkehrsteilnehmer nutzen können. Die Städte Moers und Duisburg haben sich jüngst grundsätzlich über Bau und Finanzierung einer Behelfsbrücke für die gesperrte Cölve-Brücke, den Abriss der alten, maroden Querung sowie den Bau einer ganz neuen, endgültigen Brücke an gleicher Stelle geeinigt. Ratsherr Thomas Susen, Sprecher der CDU-Fraktion im Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Verkehr: „Es ist für alle Bürger besonders im Westen der Stadt eine gute Nachricht, dass der Verkehr an diesem so zentralen Knotenpunkt in absehbarer Zeit wieder fließen kann. Dafür haben sich die CDU-Fraktionen im Rat und in der Bezirksvertretung Rheinhausen massiv und mit Nachdruck eingesetzt.“