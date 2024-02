Caritas, Diakonie, Regenbogen Duisburg Hilferuf der Behindertenhilfe

Die Lage ist ernst. In vielen Bereichen der Pflege fehlen die Fachkräfte, nun zeigen auch die Duisburger Organisationen aus dem Bereich der Eingliederungshilfe, dass es so nicht mehr weiter gehen kann. Caritas, die Diakonie, die Lebenshilfe oder etwa Regenbogen Duisburg sind nur vier der insgesamt 29 Unterzeichner eines offenen Briefes an Landschafts- und Spitzenverbände sowie Politiker. Den Organisationen zufolge befindet sich ihre Branche in einer „akuten Notsituation“.