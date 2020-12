Caramba: Mit Handdesinfektionsmitteln zurück auf der Erfolgsspur : Künstliche Intelligenz in der Waschstraße 4.0

Die neue Halle Nord (im Vordergrund) auf dem weitläufigen Gelände von Caramba Chemie in Wanheimerort. Foto: Caramba

WANHEIMERORT Caramba Chemie stellt neue Halle vor und will die Autowäsche mit neuer Technik effizienter und nachhaltiger machen. Die Umstellung auf die Produktion von Desinfektionsmitteln hat sich ausgezahlt.

Je nach Waschprogramm werden Autos in einer Waschanlage alle gleich behandelt: Sie erhalten die gleiche Menge an Wasser, Chemikalien und Pflege – dabei sind sie ja oft völlig unterschiedlich, auch was ihre Verschmutzung angeht. Caramba Chemie entwickelt zurzeit mit Hilfe Künstlicher Intelligenz (KI) an einem Verfahren, das den Waschvorgang in einer Anlage für jedes Auto individuell macht, abhängig von der jeweiligen Verschmutzung. Die Details erläuterten Firmenvertreter am Donnerstag im Rahmen einer Online-Pressekonferenz anlässlich der Eröffnung der neuen Lagerhalle Nord in Wanheimerort.

Wesentliches Element der KI-Strategie dabei ist die Erkennung des jeweiligen Verschmutzungsgrades eines Fahrzeuges in einer vollautomatischen Waschstraße. Handelt es sich eher um Vogelkot oder um eine Salzkruste? Danach und nach dem Grad der Verschmutzung richtet sich dann der Einsatz von Wasser und Chemie in der Anlage, auch der benötigte Druck und die Zeit spielen dabei eine Rolle. Die künftige „Wasserstraße 4.0“ befindet sich derzeit in der Entwicklung. Basis sind mehrere tausend Fotos von der Oberfläche von Autos, die in eine Waschstraße gefahren sind. Damit wird eine optische Sensorik konfiguriert, die künftig beim Bau neuer Reinigungsanlagen für eine intelligente Waschstraße sorgen soll. Die würde dann für ein stark verschmutztes Fahrzeug mehr Wasser und Chemie einsetzen als bei einem nur leicht verschmutzten Auto. Die Autofahrer erhalten ein besseres Ergebnis, der Betreiber der Waschanlage spart am Ende Energie-, Wasser- und Betriebsmittelkosten durch den dosierten Einsatz – so stellt Wolfgang Müller, Geschäftsführer bei Caramba, sich dies vor. Bis März 2021 sollen die Entwicklungsarbeiten im neu konzipierten „Caramba Lab“ abgeschlossen sein, in dem die Bereiche Forschung und Entwicklung sowie Produktion enger verzahnt sind als früher.

INFO Firmengruppe mit 1000 Mitarbeitern Firmengruppe Caramba ist Teil der Berner Group . Die Caramba Chemie Gruppe hat rund 1000 Mitarbeiter in acht europäischen Ländern. Aktivitäten Caramba Chemie ist Hersteller von Reinigungsmitteln und Produkten für die Behandlung, Veränderung und den Schutz von Materialoberflächen. Kunden Automobilhersteller, Betreiber von Autowaschanlagen, Industriedienstleister, Logistikunternehmen und Produzenten von Metall-, Glas- und Kunststoffbauteilen. Standorte In Duisburg-Wanheimerort (Caramba Chemie GmbH & Co. KG), Bad Kreuznach (Wigo Chemie GmbH) und Bremen (Caramba Bremen GmbH). Lagerlogistik Hier hat das Mutterunternehmen Berner Group 2019 eine Investitionsoffensive gestartet, deren Höhe nach Firmenangaben bei knapp 40 Millionen Euro liegen soll. Die jetzt fertig gestellte Halle Nord in Wanheimerort ist ein Teil dieser Lagerlogistik-Strategie der Gruppe.

Das weitläufige, rund 500 Meter lange Firmengelände in Wanheimerort wird nach und nach modernisiert. Die am Donnerstag offiziell eröffnete „Halle Nord“ ist dabei für das Chemieunternehmen ein weiterer Meilenstein. Dieser Teil des Firmengeländes war zuvor verpachtet gewesen und wird nun selbst genutzt. Die Halle ist 2600 Quadratmeter groß und bietet Platz für rund 2000 Paletten in Regalen und 1000 Quadratmeter für Blocklagerung. Die Halle soll sicherstellen, dass alle Komponenten für Produktion und Abfüllung direkt „greifbar“ sind und nicht wie früher mit Gabelstaplern quer über das Firmengelände gefahren werden mussten. Müller beschrieb das als ein Übergang vom „logistischen Mittelalter“ in die Neuzeit. Auch NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) war voll des Lobes: „Zur Nachhaltigkeit trägt auch die Halle Nord bei, weil Sie dadurch die Transportwege deutlich verkürzen, die Effizienz des Unternehmens erhöhen und gleichzeitig die Umwelt noch besser schonen können – ganz wichtige Beiträge in den heutigen Zeiten und ganz wichtig auch für uns in Nordrhein-Westfalen und besonders am Standort Duisburg.“