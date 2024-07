„The Cameraman“ von Buster Keaton So lief der Auftakt beim Duisburger Sommerkino

War bei einigen Besucherinnen und Besucher nach der deutschen EM-Niederlage am Freitagabend die Stimmung anfangs vielleicht noch etwas gedrückt, so sah man nach dem filmischen Happy-End nur noch freudige Gesichter: Die Eröffnung des Sommerkinos in der ausverkauften Gießhalle des Landschaftsparks Duisburg-Nord mit Buster Keatons Meisterwerk „The Cameraman“ aus dem Jahr 1928 war ein Riesenerfolg. Das lag nicht zuletzt am Berliner Rufus Temple Orchestra, das mit Jazzklängen aus den so genannten Roaring Twenties den Stummfilm begleitete. So war der Auftakt des Sommerkinos, das in diesem Jahr fünf Tage länger als die früheren Ausgaben veranstaltet wird.