Duisburger greift beherzt ein: Busfahrer verliert Bewusstsein – Fahrgast verhindert Schlimmeres

Als die Polizisten an der Unfallstelle eintrafen, versorgten Rettungskräfte den 58-Jährigen bereits im Krankenwagen (Symbolbild). Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Duisburg Ein Busfahrer der Linie 905 verlor am Donnerstagabend während der Fahrt das Bewusstsein. Ein couragierter Fahrgast verhinderte eine Katastrophe. Nun sucht ihn die Polizei.

Der Bus fuhr in Schlangenlinien auf der Beecker Straße in Fahrtrichtung Möhlenkampstraße. Anschließend geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte links und rechts mit einer Steinmauer.