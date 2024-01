Deutsche Oper am Rhein (Duis-)Burgfest vor der Premiere von „Iwein Löwenritter“

Duisburg · Die „Zeitreise in den Immerwald“ stimmt am 13. Januar auf die neue Familienoper von Moritz Eggert (für alle ab acht Jahren) ein: Am 19. Januar ist Premiere im Theater Duisburg. Was es dabei zu erleben gibt.

11.01.2024 , 14:48 Uhr

Bei der Oper geht es farbenprächtig zu. Foto: Joachen Quast/Jochen Quast

Mit einem bunten (Duis)Burgfest stimmt die Junge Oper am Rhein das Publikum am kommenden Samstag, 13. Januar,, von 14.30 bis 16.30 Uhr im Theater Duisburg auf die Premiere der neuen Familienoper „Iwein Löwenritter" ein. Beim Mitmach-Nachmittag für die ganze Familie kann man sich mit mittelalterlichem Punsch und Keksen für abenteuerliche Rate- und Bastelspiele stärken und in Iweins Welt musikalisch eintauchen. Ein „Who is Who?" macht Interessierte mit den Figuren der Oper vertraut: Für wen schlägt das Herz des jungen Ritters? Wer macht die wirklich klugen Schachzüge und welche Tricks kennt der Puppenspieler, der sich hinter der Maske des zahmen Löwen verbirgt und sich Iweins bester Freund entpuppt? Der Eintritt zum (Duis-)Burgfest ist frei. Am Freitag, 19. Januar, um 18.30 Uhr feiert „Iwein Löwenritter" dann Premiere im Theater Duisburg. Die Familienoper basiert auf dem Roman „Iwein Löwenritter" von Georg-Büchner-Preisträgerin Felicitas Hoppe, die nach Hartmann von Aues mittelalterlichem Versepos „Iwein" eine fantasievolle Geschichte über Freundschaft und Liebe verfasst hat. Der Komponist Moritz Eggert und die Librettistin Andrea Heuser haben daraus im Auftrag der Jungen Opern Rhein-Ruhr eine große Oper für alle ab 8 Jahren gemacht. Der Uraufführung am Theater Bonn und der Premiere im Opernhaus Düsseldorf folgt nun die Premiere im Theater Duisburg. Harry Ogg übernimmt die musikalische Leitung der Familienoper, die Aaron Stiehl in dynamisch bunten Bühnenbildern und Kostümen in Szene gesetzt hat. Und die Geschichte? Eben war es noch ein langweiliger Zoobesuch, doch als ein sprechender Löwe die Aufmerksamkeit der beiden jungen Besucher gewinnt, finden sich diese plötzlich in einem mittelalterlichen Ritterabenteuer wieder. Als kraftstrotzende junge Ritter müssen sich Iwein und Gawein nun in Drachen-, Riesen- und Herzensgefechten behaupten und lernen, worauf es im Leben wirklich ankommt. Tickets und weitere Informationen zu allen Aufführungen für Familien und Schulklassen: Theaterkasse Duisburg, Telefon 0203 283 62 100, und über operamrhein.de

(RP)