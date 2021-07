Fast Food per Boten : Burger King bietet Lieferservice in der Duisburger City an

Burger King bietet Lieferservice in der Duisburger City an

Fast Food per Boten

Burger kann man sich in Duisburg auch nach Hause liefern lassen. Foto: NGG

Duisburg Hamburger, Pommes & Co. können direkt an die Haustür der Gäste geliefert werden, verspricht die Fast-Food-Kette – kontaktlos und unter Einhaltung aller Hygienevorschriften. Es gibt allerdings einen Mindestbestellwert.

Fans von Burger King können sich montags bis samstags von 11 bis 20 Uhr vom Restaurant in der Königsgalerie an der Kuhstraße 33 beliefern lassen. Bezahlt wird online mit Kreditkarte, PayPal oder per Sofort-Überweisung.