Ritterschlag als Filmstadt Bundesweites Filmfestival findet erstmals in Duisburg statt

Duisburg · Erstmals wird in diesem Jahr das Bundes.Festival.Film in Duisburg ausgetragen. Kooperationspartner ist dabei das in Duisburg beheimatete Jugenddokumentarfilm-Festival „doxs!“. Vom 7. bis 9. Juni werden im Filmforum 300 junge Filmschaffende erwartet.

12.01.2024 , 16:58 Uhr

Das Filmforum am Dellplatz. Foto: Thomas Berns

Von Peter Klucken