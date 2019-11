Besuch im Ruhrgebiet : Bundespräsident Steinmeier bezeichnet Duisburg als „Chancenstadt“

Duisburg Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich am Freitagmorgen in Duisburg Beispiele für gelungenen Strukturwandel angesehen. Im „startport“ traf er später innovative Unternehmer.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat im Rahmen seiner Ruhrgebietsvisite am Freitagmorgen auch in Duisburg Station gemacht. Im Rheinhauser D3T-Containerterminal des Duisburger Hafens ließ er sich von Hafenchef Erich Staake und Oberbürgermeister Sören Link darüber ins Bild setzen, wie der Strukturwandel im Duisburger Westen von einem Stahl- hin zu einem Hafenstadtteil gelingen konnte.

Strukturwandel könne eine neue Zukunft in eine Region wie Duisburg bringen, sagte das Staatsoberhaupt bei seinem Besuch. Er wisse, dass im Ruhrgebiet Menschen lebten, „die sich nicht unterkriegen lassen, die gemeinsam anpacken für eine bessere Zukunft“.

Im vergangenen Jahr habe er bei einem Besuch in Marxloh versprochen, wiederzukommen, „um mir Duisburg auch als Chancenstadt, als Zukunftsstadt anzuschauen“. Deshalb sei er nun im größten Binnenhafen Europas, „der weiter wächst und wo man vielleicht am deutlichsten zeigen kann, wie Strukturwandel im Ruhrgebiet funktioniert“.

Zweite Station des Bundespräsidenten war das „startport“ genannte Start-Up-Zentrum in der Werhahnmühle am Innenhafen. Die Hafentochter, die jungen Unternehmen Starthilfe bieten will, hat sich seit ihrem Start vor zwei Jahren für die Logistikbranche zu einer Plattform für innovative Ideen entwickelt.