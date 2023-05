Steinmeier-Besuch bei Thyssenkrupp Ein Bundespräsident am Duisburger Hochofen

Für Wüst wirkt der ganze Auftritt wie ein willkommenes Heimspiel. Schon das ist bemerkenswert für einen CDU-Ministerpräsidenten in der ur-sozialdemokratischen Hochburg von Kohle und Stahl. Was Wüst Selbstsicherheit gibt, ist, dass seine Landesregierung bereits geliefert hat. Mit bis zu 700 Millionen Euro will Nordrhein-Westfalen die Transformation zu grünem Stahl fördern. Das bringt Wüst selbst das deutliche Lob von Thyssenkrupp-Betriebsratschef Tekin Nasikkol ein. Die Landesregierung sei ein Vorbild für den Bund, wo ihm die konkreten Zusagen noch fehlen. „Es ist das Größte, was wir je gemacht haben, ganz schnell beschlossen“, lobt Wüst sich am Ende des Rundgangs selbst.