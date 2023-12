Vorfall in Duisburg Chinese lässt Bauchtasche mit 30.000 Euro im Zug liegen

Zudem gab das Personal an, den 31-jährigen chinesischen Staatsangehörigen beim Ausstieg in Köln Messe/Deutz gesehen und die Bauchtasche nach Abfahrt des Zuges aufgefunden zu haben. Nach Videoauswertung und erfolgter Kontaktaufnahme konnte die Bauchtasche samt Inhalt vom Eigentümer am selben Abend abgeholt werden.