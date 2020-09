Mann in Duisburg erschlagen : Bundespolizei nimmt Mordverdächtigen fast 30 Jahre nach der Tat fest

Die Bundespolizei nahm den Tatverdächtigen am Flughafen in Frankfurt am Main fest. Foto: dpa/Felix Kästle

Duisburg/Frankfurt am Main Die Bundespolizei am Flughafen von Frankfurt am Main hat am Wochenende einen Mann festgenommen, der unter Mordverdacht steht. Der 59-Jährige soll 1991 einen Mann in Duisburg erschlagen haben, um mit seiner Bankkarte 8000 Mark abzuheben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Verdächtige reiste nach Angaben der Behörde am Wochenende von Tirana in Albanien nach Deutschland ein. Daneben nahmen die Beamten am Wochenende unabhängig voneinander drei weitere Männer fest. Ihnen werfen die Behörden Betrug in mehrstelliger Millionenhöhe, Steuerhinterziehung sowie einen sexuellen Übergriff vor.

Ein 64-Jähriger muss sich wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs in mehrstelliger Millionenhöhe verantworten. Der mittels Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Osnabrück gesuchte Deutsche wurde aus dem Libanon ausgeliefert.

Zudem wurde ein 61-jähriger Deutscher verhaftet, gegen den die Justizbehörden wegen Steuerhinterziehung mit einer Schadenssumme von etwa 720.000 Euro ermitteln.

Außerdem wurde ein 38 Jahre alter kiribatischer Staatsangehöriger wegen des Vorwurfs eines sexuellen Übergriffs unter Gewaltanwendung gegen einen Landsmann auf einem unter deutscher Flagge fahrenden Tankschiff am Flughafen Frankfurt am Main verhaftet und muss sich nun in Rostock beim Haftrichter hierfür verantworten.

(AFP/dab)