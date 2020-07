Hauptbahnhof Duisburg : Bundespolizei fahndet nach Bahnhofs-Schlägern

Duisburg Die Bundespolizei fahndet nach einem Gerichtsbeschluss mit Fotos nach drei Tatverdächtigen. Sie sollen bereits am 25. Februar im Duisburger Hauptbahnhof einen 29 Jahre alten Reisenden verprügelten haben.

Am Boden sei der Geschädigte von den drei Tatverdächtigen weiter malträtiert worden, gibt die Polizei an. Nach zwei Fußtritten gegen den Kopf hätten die mutmaßlichen Täter von ihm abgelassen und seien in Richtung Personentunnel geflüchtet.