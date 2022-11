Restaurierung geplant : Bund fördert Duisburger Museumsschiffe Oscar Huber und Fendel

Das Museumsschiff Oscar Huber in Ruhrort. Foto: Christoph Reichwein (REI)/Reichwein, Christoph (crei)

Duisburg Im Duisburger Hafen liegen die Museumsschiffe Oscar Huber und Fendel. Der Bund fördert eine Restaurierung nun mit einem sechsstelligen Betrag. Das hat der Haushaltsauschuss beschlossen. Auch die Kirche St. Joseph in Hamborn erhält Geld für ein neues Dach.

In Duisburg fördert der Bund die Sanierung mehrere Großprojekte mit rund einer dreiviertel Millionen Euro. Am Donnerstag hat der Haushaltsausschuss des Bundestages beschlossen, insgesamt 765 Tausend Euro für die Museumsschiffe Oscar Huber und Fendel 147 (insgesamt 273.601 Euro) sowie der katholischen Kirche St. Joseph in Hamborn (491.000 Euro) freizugeben. Damit erhält Duisburg einen Teil der insgesamt 48 Millionen Euro Fördermittel aus dem Sonderprogramm Denkmalschutz im Haushalt von Kulturstaatsministerin Claudia Roth.