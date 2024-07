Kulturlandschaft Bund fördert Denkmäler in Duisburg mit rund 200.000 Euro

Gute Nachrichten für die Stadt Duisburg aus Berlin: Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat am Mittwoch rund 200.000 Euro für die Pflege zweier Denkmäler bewilligt. Das ehemalige Stadtbad in Hamborn erhält knapp 75.000 Euro, das Fabrikschloss „Plange Mühle" in Homberg knapp 119.000 Euro.