Integration in Duisburg Die großen Probleme der Bulgaren und Rumänen

25.960 Bulgaren und Rumänen lebten laut dem Land NRW Ende 2022 in Duisburg. Damit hat sich die Anzahl der Einwanderer aus den beiden südosteuropäischen Staaten in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt. Sie zieht es vor allem nach Marxloh und Hochfeld. In den Schlagzeilen werden die Stadtteile häufig mit hoher Kriminalität in Verbindung gebracht. Ersterer wurde in der Vergangenheit immer wieder als „No-Go-Area“ bezeichnet. Viele der Bewohner haben sowieso schon mit den klassischen Problemen der sozialen Ungleichheit wie Armut oder prekärer Beschäftigung zu kämpfen. Bei den bulgarischen und rumänischen Migranten sind die Probleme noch umfassender.