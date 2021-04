Duisburger Süden : Bürgervereine hoffen auf Jubiläumsfeiern

Der Zusammenhalt und die Geselligkeit spielen bei den Bürgervereinen immer eine wichtige Rolle. Feiern wie auf diesem Bild können die Mitglieder aber schon länger nicht mehr. Foto: Merz Foto: Sabine Merz

SÜDEN Drei Bürgervereine gibt es im Süden der Stadt, in Huckingen, in Serm und in Großenbaum-Rahm. Zwei Vorsitzende berichten, wie sich ihre Arbeit unter der Corona-Pandemie in den vergangenen zwölf Monaten verändert hat.

Von Gabriele Schreckenberg

Rolf Peters ist der 1. Vorsitzende des Bürgervereins Huckingen. Der Verein hat 500 Mitglieder und ist somit der größte Bürgerverein weit und breit. Dass Rolf Peters auch noch im Verband der Bürgervereine im Ruhrgebiet ist und darüber hinaus der Vorsitzende der Deutschen Bürgervereine, zeugt wohl von seinem unerschütterlichen Glauben an die Aufgaben eines solchen Vereins. Den Stadtteil lebens- und liebenswert zu erhalten, das ist die oberste Prämisse. Zumindest geht es darum in Huckingen.

Dass es keine Corona-bedingten Austritte gab und seit einem Jahr so gut wie keine Veranstaltungen durchgeführt werden konnten, schmerzt den Vorsitzenden sehr. „2020 hatten wir 18 Neuzugänge und 30 Austritte, was komplett normal ist“, fügt er hinzu. Manche der Mitglieder ziehen weg, sind einfach zu alt oder sterben.

Info Eine Übersicht gibt’s auch im Netz Beide Bürgervereine haben aufschlussreiche Websiten mit vielen Informationen. www.huckingen.de www.bv-grossenbaum-rahm.de

An die letzte Neujahrswanderung im Januar 2020 erinnert sich Rolf Peters noch gern. „Da sind wir um Schloss Linnep in Ratingen herumgelaufen und anschließend beim Italiener am Krummenweg in Breitscheid eingekehrt“, erzählt er.

Am 14. Oktober konnte auch noch die Jahreshauptversammlung stattfinden. Eine Woche vorher gab es einen Vortrag eines Experten namens Dirk Schuchardt zum Thema: „Wenn heute mein letzter Tag wäre, welche Notfallpläne hätte ich?“.

Pro Jahr führt der Bürgerverein feste Aktionen durch, die Wanderung im Januar, den musikalischen Frühschoppen im Steinhof, den Dreck-weg-Tag und organisiert mindestens zwei Vorträge. Oft zu finanziellen Themen, zur Vorsorge von Erbangelegenheiten. Dass die Mitglieder durchschnittlich etwa 70 Jahre alt sind, ist eine Tatsache. „Unser Schriftführer Dietmar Ahlemann kümmert sich intensiv darum, unsere Homepage auf den neuesten Stand zu bringen und stets mit aktuellen Informationen zu füllen. Außerdem verschicken wir Newsletter an unsere Mitglieder und sind in dieser Zeit dazu übergegangen, viele der Älteren anzurufen und nach ihrem Befinden zu fragen oder unsere Hilfe anzubieten“, erzählt Peters. Zu Weihnachten und nun zum Osterfest haben sie sich innerhalb des großen Vorstands abgesprochen, wer wen anrufen wird.

Den Kontakt trotz Corona wach zu halten, darum geht es ihnen. Diese Aktion kam wohl sehr gut an. Immerhin sind fünf Leute im Vorstand, und neun Beiräte gibt es auch noch. Somit waren die Anrufe auf viele Schultern und Ohren verteilt.

Auch Jüngere zu werben, das hat sich der Bürgerverein Huckingen auf die Fahnen geschrieben. Gerade Huckingen ist ein Stadtteil, in den viele junge Familien gezogen sind. Dass im kommenden Jahr der Bürgerverein Huckingen 50 Jahre feiert, darauf kann Rolf Peters nur hoffen.

Am 17. Oktober 2022 ist es soweit, das ist das Gründungsdatum. Was dann genau an Festivitäten stattfinden kann, weiß noch niemand. „Wir stehen im Bürgerverein Huckingen sozusagen Gewehr bei Fuß“, fügt Rolf Peters hinzu.

Wie sieht es im Bürgerverein Großenbaum-Rahm aus? Norbert Broda, 2. Vorsitzender, steht Rede und Antwort. Dass wegen Corona keinerlei Mitgliederversammlungen und Veranstaltungen durchgeführt werden konnten, steht fest. Die Maifeier fiel 2020 aus, genauso der Weihnachtsmarkt und Veranstaltungen im November. Doch der Vorstand traf sich einmal im Monat in Präsenz bei der Turnerschaft Rahm. Die Vorsitzenden des Bürgervereins tauschen sich alle 14 Tage aus und informieren den Gesamtvorstand über wichtige Angelegenheiten.

Die Mitgliederzahlen sind stabil, es gab keine Austritte wegen Corona. Und wie der Bürgerverein zu Corona überhaupt arbeiten kann? Norbert Broda: „Wir nehmen Anfragen von unseren Mitgliedern entgegen, etwa zum Thema Real, Bebauung Am Rahmerbuschfeld, Gewerbegebiet Großenbaum-Süd, zur Südtangente und andere. Nachdem wir Rücksprache mit der Verwaltung hatten, beantworten wir die Fragen.“

Weitere Projekte, die für den Bürgerverein Großenbaum-Rahm wichtig sind, stehen auf der Tagesordnung. Graffiti an den Autobahnunterführungen, Nisthilfen für Greif- und Eulenvögel und Störchen im Duisburger Süden oder die Förderung des Radverkehrs im Süden und die Stärkung des Öffentlichen Personennahverkehrs.