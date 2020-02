Zum Wohle der Umwelt : Bürgerverein lässt 16 neue Bäume in Rahm pflanzen

Rahm Vier Tonnen Sauerstoff sind schon eine beeindruckende Zahl. Den sollen 16 Obst- und Laubbäume generieren, die nach Willen des Bürgervereins Großenbaum-Rahm im März rund um den Rahmer Bach und am Thelenbusch gepflanzt werden.

Das kostet Geld, insgesamt 4000 Euro. Und wer ein gutes Werk tun will, kann eine Baumspende leisten. Denn jeder neue Baum kostet 250 Euro. Norbert Broda, stellvertretender Vorsitzender des Bürgervereins Großenbaum-Rahm: „Es werden elf Obstbäume und fünf Eschen sein. Für die Einpflanzung haben wir Landschaftsbau Schmitz aus Serm beauftragt. Mit der Summe von 4000 Euro sind wir in Vorleistung getreten.“

Gepflanzt werden die 16 Bäume bis Ende März. In Zusammenarbeit mit dem Umweltamt der Stadt wurden geeignete Standorte gesucht, die im städtischen Besitz sind. Neben dem Bienenhaus an der St.-Hubertus-Kirche werden vier Bäume gepflanzt. „Und zwar haben wir hierfür einen Apfel-, einen Kirsch- und zwei Pflaumenbäume ausgesucht“, erzählt Norbert Broda. Die übrigen werden da angepflanzt., wo sich die Straßen Am Rahmer Bach und Am Thelenbusch trennen.