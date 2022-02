Krieg in der Ukraine : Große Hilfsbereitschaft – Bürger spenden, Stadt organisiert Unterkünfte für Geflüchtete

Mehr als 50 Menschen hatten bereits bis Montagmittag ihre Spenden zum Steinhof gebracht. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Noch ist nicht klar, wie viele Menschen aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine am Ende in Duisburg landen werden. Die Stadt bereitet sich darauf vor, Unterkünfte zur Verfügung zu stellen. Im Steinhof werden Spenden gesammelt – am Dienstag werden hier Helfer benötigt.

Die Welle der Solidarität für die Ukraine ist auch in Duisburg hoch. Und es bleibt nicht bei nur bei Bekundungen, sondern viele Duisburger kümmern sich tatkräftig um Hilfe für die unter dem Krieg leidenden Menschen.

So gibt es eine Sammelaktion, bei der Duisburger Sachspenden von der Babywindel bis zu Kleidung im Steinhof an der Düsseldorfer Landstraße 347 in Huckingen abgeben könnnen. Bis zum Dienstagabend werden noch mehrere Lkw-Ladungen erwartet.

Am Mittwoch werden die Spenden dann abgeholt. Am Dienstag werden noch ganztägig Helfer benötigt, die beim Sortieren und Verpacken helfen können.

Die Hilfsgüter stapeln sich im Steinhof. Am Dienstag werden hier Helfer benötigt. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Vor dem Hintergrund der dramatischen Situation in der Ukraine bereitet sich auch die Stadt Duisburg auf eine Unterstützung für Geflüchtete vor. Das teilte die Stadt am Montagnachmittag mit.

Zwar stehe noch nicht fest, wie viele Menschen tatsächlich nach Duisburg kommen, doch würden jetzt schon Hilfeleistungen initiiert. Oberbürgermeister Sören Link werde noch diese Woche mit allen unterstützenden Institutionen, wie beispielsweise den Wohlfahrtsverbänden und den Religionsgemeinschaften, in den Austausch gehen, um sich auf die bevorstehenden Herausforderungen vorzubereiten.

Hierzu werde es unter anderem auch Gespräche mit der Wohnungswirtschaft geben, um alle zur Verfügung stehenden Unterbringungsmöglichkeiten zu prüfen.

Bürgerinnen und Bürger, die ihre Bereitschaft signalisieren, Wohnraum zur Verfügung zu stellen, können dies ab sofort unter der E-Mailwohnraumangebot@stadt-duisburg.de tun.

(crei/mtm)