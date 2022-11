Schulcontainer in Duisburg : „Blechgewordene Begründung“ für weitere Neubauten

Schulcontainer in Duisburg

Links Container, rechts das Schulgebäude der Astrid-Lindgren-Grundschule in Duissern. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Mit Schrecken“ habe das Duisburger Bündnis „Gute Schulen neu bauen!“ die von der Stadt aktualisierte Zahl von aufgestellten Schulcontainern zur Kenntnis genommen. Es sind mittlerweile 158 Container an 33 Standorten.

„ In einer Mitteilung des Bündnisses heißt es, zu Container-Dörfern komme es vor allem an einigen weiterführenden Schulen und Förderschulen, aber auch vier oder fünf Container an Grundschulen seien leider keine Seltenheit mehr.