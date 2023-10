Bündnis kritisiert Demo in Duisburg „Es ist schwer mit anzusehen, dass 110 Menschen den Angriff auf Israel bejubeln“

„Es ist schwer mit anzusehen, dass 110 Menschen in Hochfeld den Angriff auf Israel bejubeln“, so der Bündnissprecher. Das Bündnis für Toleranz und Zivilcourage stehe an der Seite der Jüdinnen und Juden in Duisburg. „Wir verurteilen die Solidaritätsbeurkundungen für die Hamas, so der frühere SPD-Landtagsabgeordnete und Chef des DGB-Bezirks Duisburg/Niederrhein. „Wer sich diesen Demonstrationen anschließt, feiert die Ermordung, Folterung, Verschleppung von hunderten Israelis.“