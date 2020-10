Duisburger Innenhafen : Die „Buckelbrücke“ ist kaputt

Duisburg Sie gilt als ein Wahrzeichen des Duisburger Innenhafens: Die 79 Meter lange und 3,50 Meter breite Brücke für Radfahrer und Fußgänger. Jetzt ist sie gesperrt.

Die „Buckelbrücke“ über den Innenhafen musste wegen eines Schadens an einem Zugglied für den Fuß- und Radverkehr gesperrt werden. Das teilte die Stadt jetzt mit. Derzeit ist die Brücke sowohl am Nord- als auch am Südufer mit einem Bauzaun gesichert. Auch auf dem Wasserweg ist der Brückenbereich gesperrt. Es sei bereits eine Firma beauftragt worden, die den Schaden untersucht, so die Stadt. Wann die Brücke wieder freigegeben werden kann, stehe momentan noch nicht fest. Wer also am Innenhafen zu Fuß oder mit dem Rad ans gegenüberliegende Ufer möchte, muss die Brücke der Schifferstraße nutzen oder am Steiger Schwanentor die Straße nehmen. Die Hängebrücke gilt als ein Wahrzeichen des Innenhafens.