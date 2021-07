Technische Probleme in Duisburg : Panne beim Buchungsportal für Corona-Schnelltests behoben

Technische Probleme in Duisburg

Die Online-Buchung für einen Schnelltest funktionierte am Donnerstag zunächst nicht. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Wer am Donnerstagmorgen einen Termin für einen Corona-Schnelltest in Duisburg buchen wollte, hatte Pech: Das Portal funktionierte nicht. Mittlerweile ist die technische Störung aber behoben.

Aufgrund einer technischen Störung im Terminbuchungsportal für Corona-Schnelltests (www.du-testet.de) konnten am Donnerstagmorgen keine Termine gebucht werden. Alle städtischen Teststellen können daher am Donnerstag ohne Termin aufgesucht werden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Duisburg.