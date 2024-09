Sachverständigen-Bericht da Feuer bei Grillo-Werken – Brandursache steht jetzt fest

Die Ursache des Großbrandes bei den Grillo-Werken in Duisburg konnte geklärt werden: Am Freitag, drei Tage nach dem Feuer, teilen Staatsanwaltschaft und Polizei Duisburg mit, dass ein technischer Defekt an einer Anlage in der betroffenen Werkshalle den Brand ausgelöst hat. Demnach breitete sich von dort das Feuer über die Halle aus und verursachte einen erheblichen Sachschaden.